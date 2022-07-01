Залужный: Глава Генштаба США заверил, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Главнокомандующий ВСУ пообщался со своим американским коллегой
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины в соцсетях сообщил о том, что провел разговор со своим американским коллегой. Залужный отметил, что генерал Милли заверил его по поводу всеобъемлющей поддержки США.
"В сегодняшнем телефонном разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров.
Генерал Милли передал заверения Президента США Джо Байдена и Министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными Силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", - написал Залужный.
Добавим, что ранее стало известно о заседании международной группы, которая работает над гарантиями безопасности для Украины.
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