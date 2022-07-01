Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы Киевщины
Дело уже направлено в суд
Жительница Киевской области, которая работала директором частной школы, сдавала оккупантам позиции ВСУ и оказывала другую информацию. За это ей пообещали должность министра образования при оккупационной власти.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Расследованием установлено, что обвиняемая, которая к началу военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашей страны.
Она сотрудничала с представителем РФ, который принимал участие в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.
Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также в отношении государственных, политических и культурных деятелей Украины, которые выступают против российской агрессии.
В вознаграждение за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационной власти. Дело уже направлено в суд.
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