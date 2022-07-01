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Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы Киевщины

Общие новости
(1 голосов)

Дело уже направлено в суд

Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы Киевщины

Новина українською

Жительница Киевской области, которая работала директором частной школы, сдавала оккупантам позиции ВСУ и оказывала другую информацию. За это ей пообещали должность министра образования при оккупационной власти.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Расследованием установлено, что обвиняемая, которая к началу военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашей страны.

Она сотрудничала с представителем РФ, который принимал участие в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.

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Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также в отношении государственных, политических и культурных деятелей Украины, которые выступают против российской агрессии.

В вознаграждение за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационной власти. Дело уже направлено в суд.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2022 в 22:56
Закопуйте.
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