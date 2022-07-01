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Резников: Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян — ранены

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Министр обороны Украины рассказал о потерях врага с 24 февраля

Резников: Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян — ранены

фото из свободных источников

Новина українською

Россия на войне против Украины уже потеряла более 30 тысяч своих военных.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время встречи с группой немецких парламентариев.

"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян — ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям. Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачу по удержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", - подчеркнул глава Минобороны.

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По словам Резникова, "сохранять лицо" Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто победим врага вместе", — призвал министр.

Также Резников поблагодарил немецких парламентариев за поддержку Украинского народа и оказание помощи Украине.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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