Из-за российского обстрела Одесской области погиб президент ДЮФК Атлетик Одесса

Из-за сегодняшнего обстрела поселка Сергеевка в Одесской области скончался президент детско-юношеского футбольного клуба "Атлетик" Одесса Александр Шишков. Об этом сказано в официальном заявлении.

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"Друзья, сегодня в результате ракетного удара по курорту Сергеевка погиб замечательный человек, прекрасный тренер, президент ДЮФК "Атлетик" Шишков Александр Валериевич. Это невосполнимая утрата для его семьи, всех воспитанников клуба, друзей и близких.

Светлая память светлому человеку", - написано в заявлении ДЮФК "Атлетик".

Отметим, что сейчас известно о 20-ти погибших из-за российского обстрела Сергеевки.