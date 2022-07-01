  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из-за российского обстрела Одесской области погиб президент ДЮФК Атлетик Одесса
В тренде

Из-за российского обстрела Одесской области погиб президент ДЮФК Атлетик Одесса

Общие новости
(1 голосов)

Были поражены многоквартирный дом и база отдыха

Из-за российского обстрела Одесской области погиб президент ДЮФК Атлетик Одесса

Фото из социальных сетей

UA-Футбол
Новина українською

Из-за сегодняшнего обстрела поселка Сергеевка в Одесской области скончался президент детско-юношеского футбольного клуба "Атлетик" Одесса Александр Шишков. Об этом сказано в официальном заявлении.

Читайте такжеРакетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших

"Друзья, сегодня в результате ракетного удара по курорту Сергеевка погиб замечательный человек, прекрасный тренер, президент ДЮФК "Атлетик" Шишков Александр Валериевич. Это невосполнимая утрата для его семьи, всех воспитанников клуба, друзей и близких.

Светлая память светлому человеку", - написано в заявлении ДЮФК "Атлетик".

Отметим, что сейчас известно о 20-ти погибших из-за российского обстрела Сергеевки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ДЮФК Атлетик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде