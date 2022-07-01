Из-за российского обстрела Одесской области погиб президент ДЮФК Атлетик Одесса
Были поражены многоквартирный дом и база отдыха
Фото из социальных сетей
Из-за сегодняшнего обстрела поселка Сергеевка в Одесской области скончался президент детско-юношеского футбольного клуба "Атлетик" Одесса Александр Шишков. Об этом сказано в официальном заявлении.
"Друзья, сегодня в результате ракетного удара по курорту Сергеевка погиб замечательный человек, прекрасный тренер, президент ДЮФК "Атлетик" Шишков Александр Валериевич. Это невосполнимая утрата для его семьи, всех воспитанников клуба, друзей и близких.
Светлая память светлому человеку", - написано в заявлении ДЮФК "Атлетик".
Отметим, что сейчас известно о 20-ти погибших из-за российского обстрела Сергеевки.
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