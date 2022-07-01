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На фоне санкции Запада путин заговорил об ускоренном объединении рф и беларуси

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"Пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции"

На фоне санкции Запада путин заговорил об ускоренном объединении рф и беларуси

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Президент рф владимир путин, более известный как ху@ло, заявил, что санкционное давление Запада на россию и Беларусь вынуждает страны "ускорить объединительные процессы".

Его слова приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА.

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"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", - сказал российский диктатор.

По его словам, союзное государство является примером "по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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