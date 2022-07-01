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Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов

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Одно из важнейших условий - обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом

Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли об освобождении украинских земель с оккупации.

"В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ", - написал Залужный.

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По его словам, важным условием успеха украинских оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом.

Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По словам Залужного, Милли гордится ВСУ и украинским народом.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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