Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов
Одно из важнейших условий - обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли об освобождении украинских земель с оккупации.
"В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ", - написал Залужный.
По его словам, важным условием успеха украинских оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом.
Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
По словам Залужного, Милли гордится ВСУ и украинским народом.
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