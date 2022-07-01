В России за наркотики судят звезду женской NBA. США называют процесс политическим

Американская звезда баскетбола Бритни Грайнер предстала перед судом в России в пятницу по делу, которое, по словам американских СМИ, превратило одного из самых титулованных игроков баскетбола в заложницу Кремля во время войны — символическую фигуру. Таким образом, Россия ищет способы повлиять на поддержку Украины США.

31-летняя Грайнер прибыла в суд города Химки по обвинению в контрабанде наркотиков - картриджей для электронных сигарет со следами гашиша и масло в ее багаже в одном из аэропортов России. Впрочем, суд был быстро перенесен на следующий четверг из-за неявки некоторых свидетелей.

Грайнер — семикратная участница Матча звезд WNBA, двукратная олимпийская чемпионка и первый открытый спортсмен нетрадиционной ориентации, подписавший рекламный контракт с Nike. Она приехала в Россию, чтобы играть за уральскую профессиональную баскетбольную команду УГМК.

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Ее арестовали 17 февраля — за неделю до начала российского вторжения в Украину. Западные СМИ пишут, что таким образом звезда женского баскетбола была втянута в геополитическую игру, когда Владимир Путин столкнулся с решительными усилиями Запада под руководством США помочь Украине дать отпор российскому нападению.

После посещения судебного заседания временный поверенный в делах посольства США в Москве Элизабет Руд сообщила журналистам, что Российская Федерация незаконно задержала Грайнер, добавив, — что правительство США на самом высоком уровне прилагает все усилия, чтобы Грайнер, а также все незаконно задержанные граждане США благополучно вернулись домой.

Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен написал в Твиттере , что он и департамент «не имеют более высокого приоритета, чем возвращение ее и других незаконно задержанных американцев» домой.

Кремль отрицал, что обвинения в хранении к контрабанде наркотиков против Грайнер были политически мотивированы.

Но сообщения в российских государственных СМИ указывают на то, что Москва рассматривает девушку как ценный актив в своей конфронтации с Соединенными Штатами. Государственное российское информационное агентство ТАСС, например, сообщило в мае, что чиновники ведут переговоры об обмене г-жи Грайнер на Виктора Бута , российского торговца оружием, который отбывает 25-летний срок в федеральной тюрьме США за сговор с целью продажи оружия людям, которые заявили, что планируют убить американцев.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что суд над ней почти наверняка закончится обвинительным приговором, несмотря на шумиху в Соединенных Штатах о ее освобождении. Александр Бойков, адвокат Грайнер, заявил на этой неделе, что, по его мнению, судебный процесс продлится до двух месяцев. По уголовному делу о наркотиках ей грозит до 10 лет колонии строгого режима.

Грайнер поехала в Россию, чтобы играть за УГМК-Екатеринбург, профессиональную баскетбольную команду. Многие игроки WNBA пополняют свои доходы в межсезонье лиги, играя на международном уровне, где спортсмены высшего уровня могут получать зарплату в размере около 1 миллиона долларов.