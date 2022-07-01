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Россияне после "жеста доброй воли" нанесли авиаудар по Змеиному фосфорными бомбами - ВИДЕО

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Видимо, вывезти смогли не все

Россияне после "жеста доброй воли" нанесли авиаудар по Змеиному фосфорными бомбами - ВИДЕО

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook сообщил, что российские оккупанты 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня (1 июля - ред.) около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами" по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - написал Залужный.

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Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов".

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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