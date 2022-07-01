89% украинцев не готовы отдавать украинскую землю в обмен на мир с россией, - опрос КМИС
Свежая социология
Getty Images / Global Images Ukraine
Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса, согласно которому 89 процентов украинцев не готовы уступать территории ради мира с россией.
Вариант, при котором Украина вернет себе только территорию, подконтрольную ей до 24-го февраля 2022-го года, то есть без Крыма и ОРДЛО, неприемлем для 66-ти процентов опрошенных.
Вариант, согласно которому Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81-го процента опрошенных.
В этом же опросе 97 процентов украинцев заявили, что доверяют ВСУ, а президенту Владимиру Зеленскому доверяют 85 процентов.
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