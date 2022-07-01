  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 89% украинцев не готовы отдавать украинскую землю в обмен на мир с россией, - опрос КМИС
В тренде

89% украинцев не готовы отдавать украинскую землю в обмен на мир с россией, - опрос КМИС

Общие новости
(3 голосов)

Свежая социология

89% украинцев не готовы отдавать украинскую землю в обмен на мир с россией, - опрос КМИС

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса, согласно которому 89 процентов украинцев не готовы уступать территории ради мира с россией.

Вариант, при котором Украина вернет себе только территорию, подконтрольную ей до 24-го февраля 2022-го года, то есть без Крыма и ОРДЛО, неприемлем для 66-ти процентов опрошенных.

Вариант, согласно которому Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81-го процента опрошенных.

В этом же опросе 97 процентов украинцев заявили, что доверяют ВСУ, а президенту Владимиру Зеленскому доверяют 85 процентов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
КМІС

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
01.07.2022 в 23:01
покажіть хто голосував?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде