89% украинцев не готовы отдавать украинскую землю в обмен на мир с россией, - опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса, согласно которому 89 процентов украинцев не готовы уступать территории ради мира с россией.

Вариант, при котором Украина вернет себе только территорию, подконтрольную ей до 24-го февраля 2022-го года, то есть без Крыма и ОРДЛО, неприемлем для 66-ти процентов опрошенных.

Вариант, согласно которому Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81-го процента опрошенных.

В этом же опросе 97 процентов украинцев заявили, что доверяют ВСУ, а президенту Владимиру Зеленскому доверяют 85 процентов.