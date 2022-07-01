Reuters: Более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции

Более 30 руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компаний пока избежали санкций Запада, сообщает Reuters.

Так, санкции не наложены на бывшего министра транспорта России Алана Лушникова, который является крупнейшим акционером концерна "Калашников". Сама компания попала под санкции США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а ЕС и Великобритания ввели против нее санкции в 2022 году.

На долю компании приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% ручных армейских пулеметов.

Такая же ситуация с концерном "Алмаз-Антей", московской оборонной компанией, специализирующейся на ракетах и ​​зенитных комплексах. Компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании, но генеральный директор Ян Новиков не был наказан.

Среди других компаний, которые избежали санкций, "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковые и зенитные орудия, которые продаются российским военным.

Без санкций также корпорация "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации "Ростех", крупнейшей в военно-промышленном комплексе России. Издание считает, что корпарация не под санкциями, так как имеет дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Кроме того, Reuters передал перечень российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, и против части из них были введены ограничения. При этом руководители этих предприятий преимущественно избежали санкций.