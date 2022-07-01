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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - заявил Труханов.

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Таким образом, Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

По словам Труханова, если бы все мировое сообщество заняло такую ​​же позицию, как народ Британии – украинцы бы давно победили оккупантов.

"Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года".

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В статье: Константин Труханов война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
Одеса. Офіційно

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