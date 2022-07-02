Подоляк: Россия через разные каналы распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной

Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данный момент. Они возможны только после тактического поражения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире Freedom.

Подоляк отметил, что Россия по разным каналам - через своих политиков, политиков других стран, пророссийское лобби - распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной.

При этом РФ захватывает украинские территории, убивает людей и разрушает города.

"И в это время выходит какой-то очередной умник и на полном серьезе говорит: "Наверное нужно как-то подходить к мирному урегулированию". Что значит мирное? Это мы что ли напали на РФ? В чем мирное урегулирование?" - сказал Подоляк.

Он отметил, что мирное урегулирование на сегодняшний момент означает признание Украиной несовершение РФ военных преступлений и отказ от части территорий и людей.

"Циничный убийца ограбил, убил, захватил. Садитесь с ним за стол переговоров и говорите, что он добропорядочный гражданин. Нам на полном серьезе это предлагают... Нет, это невозможно", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что война будет идти по правилам войны. То есть Украина должна будет нанести серьезные тактические поражения РФ. После этого переговорный процесс может быть запущен на условиях Украины.