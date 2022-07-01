Зеленский: Три крылатые ракеты по Сергеевке. Также ракеты по Затоке. 12 ракет ударили по Николаеву. Сознательный российский террор
Россия ведет войну на уничтожение
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских зверствах, случившихся на украинской земле на протяжении последних суток.
"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет.
Были запущены ракеты и по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это только за одну ночь и утро... Мои соболезнования родным и близким всех, чьи жизни были унесены такими ударами", - сказал глава государства.
На все это будем отвечать ударами из оружия, которые нам предоставляют партнеры. Впереди всех в этом вопросе – США.
"Благодарен США и лично президенту Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, который включает и очень мощные системы NASAMS. В общем, этот пакет стоит 820 миллионов долларов и содержит также боеприпасы для артиллерии, радары.
Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров, очень нужном оружии – и для Донбасса, и для Харьковской области, и для юга Украины. Делаем все, чтобы сломать огневое превосходство оккупантов", - отметил Зеленский.
Также президент рассказал о визитах в Киев премьер-министра Норвегии и бывшего генсека НАТО. Зеленский отметил, что была сформирована специальная Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. В состав Группы вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира. Главная задача – разработать формат, который будет работать долго и реально, чтобы не было никаких новых агрессий.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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