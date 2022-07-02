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Шахтер теряет легионеров, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 1 июля

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Трансферы, много трансферов, очень много трансферов - сводка главных новостей за пятницу

Шахтер теряет легионеров, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 1 июля

Фото: Liverpool FC

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 1-е июля.

"Лион" официально продлил аренду Тете

Первого июля во многих европейских странах, в том числе в Украине, открылось трансферное окно. Потому в пятницу было немало трансферов. Одним из таких стала повторная аренда вингера "Шахтера" Тете, который останется в "Лионе". Во французский клуб он перешел после начала военных действий в Украине, показав достойные результаты - семь результативных действий (2+5) в девяти играх. Он еще на год задержится в "Лионе", а после вернется в "Шахтер". Его контракт с "горняками" действителен до зимы 2023-го.

Маркос Антонио официально стал игроком "Лацио"

Еще одна потеря для "горняков", причем о ней тоже было известно заранее. Хавбек Маркос Антонио официально стал игроком "Лацио", причем в отличие от Тете, этот бразилец уехал с концами. Римляне давно договорились с "Шахтером", однако решили выждать первого июля, дабы подтвердить переход. Украинский клуб получит за Антонио восемь гарантированных миллионов, а также два в виде бонусов. Сам футболист подписал пятилетнее соглашение.

Педриньо - в Бразилии, Вернидуб - снова с отцом

Теперь кратко пробежимся по другим переходам, которые напрямую связанны с украинским футболом. Будущий новичок УПЛ "Кривбасс" подписал двух опытных футболистов - Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского. Оба ранее играли в "Заре". Еще один игрок покинул "Шахтер" - бразилец Педриньо был арендован "Атлетико Минейро". Гио Цитаишвили остался в первенстве Польши - на сей раз представителя "Динамо" арендовал "Лех". Также на старом месте остался Шахаб из "Зари" - еще сезон в "Академии Пушкаша". "Заря" подписала контракт с молодым игроком "Днепра-1" Арсением Батаговым. "Колос" объявил об усилении четырьмя футболистами - Болбатом, Поповым, Емцем и Гончаренко. Состав "Львова" покинул ключевой полузащитник - опытный Алексей Довгий стал свободным агентом. Роман Вантух все-таки сможет дебютировать за "Днепр-1" - днепряне продлили аренду фулбека "Динамо". "Александрия" подписала двух 20-летних воспитанников "Волыни" - Кобзаря и Мартынюка.

Топ-трансфер "Тоттенхэма" и вратарь для "Ман Сити"

Трансферы совершали не только украинские команды. Несколько интересных переходов состоялось и на европейской земле. Бразильский вингер Ришарлисон за серьезную сумму сменил "Эвертон" на "Тоттенхэм". За уже экс-одноклубника Миколенко "шпоры" не постеснялись выложить 50 миллионов фунтов. Новых вратарей подписали два гранда - "Интер" и "Ман Сити". Состав первых укрепит Андре Онана из "Аякса", вторых - Штефан Ортега из "Арминии". Португальский хавбек Витинья укрепил полузащиту "ПСЖ" - парижане заплатили сорок миллионов. Корантен Толиссо бесплатно вернулся в родной "Лион". Пять лет назад "Бавария" заплатила за него более сорока миллионов. Маттео Гендузи окончательно покинул "Арсенал" - за десять миллионов его выкупил "Марсель". Тот же клуб покинул главный тренер - спустя год в Марселе и серебренные медали чемпионата, в отставку подал Хорхе Сампаоли.

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Главная европейская новость дня. У лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха оставался год по контракту с "красными" и было много разговоров, что стороны далеки от соглашения. Однако это оказалось не совсем истинной. Недавний финалист ЛЧ в пятницу неожиданно сообщил, что египтянин продлил контракт с коллективом. Новая сделка рассчитана на три года. Мохамед будет получать больше всех в клубе - 320 тысяч фунтов в неделю.

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