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российская армия не захватила трассу Бахмут-Лисичанск, - Институт изучения войны

Общие новости
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Эксперты считают, что украинцы продолжают героически сопротивляться

российская армия не захватила трассу Бахмут-Лисичанск, - Институт изучения войны

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Российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск. Они ведут наступление на юге и юго-западе от города.

Отмечается важная подробность: враг не сумел захватить трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, однако мешает ВСУ использовать ее, обстреливая их позиции вдоль дороги.

Вместе с этим, армия рф улучшает тактические позиции севернее Славянска и продолжает наносить удары с неба по украинским позициям к северу от Харькова.

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В статье: война с Россией Лисичанск Институт изучения войны
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Источник:
ISW

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