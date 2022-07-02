российская армия не захватила трассу Бахмут-Лисичанск, - Институт изучения войны

Российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск. Они ведут наступление на юге и юго-западе от города.

Отмечается важная подробность: враг не сумел захватить трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, однако мешает ВСУ использовать ее, обстреливая их позиции вдоль дороги.

Вместе с этим, армия рф улучшает тактические позиции севернее Славянска и продолжает наносить удары с неба по украинским позициям к северу от Харькова.