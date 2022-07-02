российская армия не захватила трассу Бахмут-Лисичанск, - Институт изучения войны
Эксперты считают, что украинцы продолжают героически сопротивляться
скриншот
Российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск. Они ведут наступление на юге и юго-западе от города.
Отмечается важная подробность: враг не сумел захватить трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, однако мешает ВСУ использовать ее, обстреливая их позиции вдоль дороги.
Вместе с этим, армия рф улучшает тактические позиции севернее Славянска и продолжает наносить удары с неба по украинским позициям к северу от Харькова.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ISW
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо сыграет третий спарринг на швейцарском сборе
- Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом
- Reuters: Более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции
- В госдуме предлагают отбирать чужие территории по-новому
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти