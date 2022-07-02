Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны
Работа наших защитников над уничтожением врага продолжается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки еще 120 военных армии биомусора уже больше не побеспокоят украинцев. Кроме того, наши защитники уничтожили восемь беспилотников и одну крылатую ракету.
- личного состава – около 35870 (+120) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1582 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 800 (+4) ед.
- РСЗО – 246 (+0) ед.
- средства ПВО – 105 (+0) ед.
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 186 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8).
- крылатые ракеты – 144 (+1).
- корабли/катера - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед.
- специальная техника – 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отмечают в Генштабе.
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Комментарии (1)
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Степан Срака
02.07.2022 в 10:53
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