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Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны

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Работа наших защитников над уничтожением врага продолжается

Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки еще 120 военных армии биомусора уже больше не побеспокоят украинцев. Кроме того, наши защитники уничтожили восемь беспилотников и одну крылатую ракету.

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  • личного состава – около 35870 (+120) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1582 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 800 (+4) ед.
  • РСЗО – 246 (+0) ед.
  • средства ПВО – 105 (+0) ед.
  • самолетов – 217 (+0) ед.
  • вертолетов – 186 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8).
  • крылатые ракеты – 144 (+1).
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед.
  • специальная техника – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отмечают в Генштабе.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
02.07.2022 в 10:53
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