Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил обновленные данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки еще 120 военных армии биомусора уже больше не побеспокоят украинцев. Кроме того, наши защитники уничтожили восемь беспилотников и одну крылатую ракету.

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личного состава – около 35870 (+120) человек ликвидировано.

танков ‒ 1582 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед.

артиллерийских систем – 800 (+4) ед.

РСЗО – 246 (+0) ед.

средства ПВО – 105 (+0) ед.

самолетов – 217 (+0) ед.

вертолетов – 186 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8).

крылатые ракеты – 144 (+1).

корабли/катера - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед.

специальная техника – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отмечают в Генштабе.