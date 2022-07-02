Представитель Пентагона: Украинцы могут выбирать цели, которые будут подрывать усилия россии

Представитель Пентагона в интервью CNN прокомментировал использование ВСУ систем залпового огня, предоставленных Соединенными Штатами Америки:

“Украинские вооруженные силы добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов. Украинцы теперь могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия России, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности”, - заявил высокопоставленный чиновник.

Также он добавил, что россия была осознана на счет того, что она поразила торговый центр в Кременчуге. Тогда в цель попала противокорабельная ракета – ее использование вообще не предназначено для людных городских условий.