Французская компания Thales наконец-то объявила о прекращении работы на рынке страны-оккупанта.

Бренд известен тем, что после введения в 2014 году санкций ЕС против России не прекратил поставку высокотехнологичных запчастей для военной техники, таких как танковые прицелы, системы наведения, тепловизоры и дальномеры.

Теперь компания свернула также все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе: ранее группа обслуживала 20 российских банков.

В рф Thales поставляла модули payShield 9000-устройства, предназначенные для банкоматов, защищающих и шифрующих данные пользователей. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования.

Теперь русские придется делать "импортозамещение", которое продлится годами и значительно снизит безопасность и надежность работы банков.