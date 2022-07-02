россию покинула французская компания, поставлявшая военное оборудование в обход санкций
Она также обслуживала банкоматы и контролировала безопасность банков
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Французская компания Thales наконец-то объявила о прекращении работы на рынке страны-оккупанта.
Бренд известен тем, что после введения в 2014 году санкций ЕС против России не прекратил поставку высокотехнологичных запчастей для военной техники, таких как танковые прицелы, системы наведения, тепловизоры и дальномеры.
Теперь компания свернула также все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе: ранее группа обслуживала 20 российских банков.
В рф Thales поставляла модули payShield 9000-устройства, предназначенные для банкоматов, защищающих и шифрующих данные пользователей. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования.
Теперь русские придется делать "импортозамещение", которое продлится годами и значительно снизит безопасность и надежность работы банков.
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