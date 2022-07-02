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ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области

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А как хорошо горит!

ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины разбомбили склад российских оккупантов, который они обустроили в Запорожской области. Атака была проведена с помощью американских гаубиц М-777.

Видео попадания снарядов было опубликовано в Телеграмм-канале 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

“Очередной жест доброй воли. Артиллеристы заставляют рашистов - "добровольно освободить вражеский состав в пользу ВСУ", - говорится в заявлении бригады.

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В статье: война с Россией M777
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