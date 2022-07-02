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СБУ задержала директора школы, которая работала на врага, получив обещание стать "министром образования"

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(2 голосов)

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СБУ задержала директора школы, которая работала на врага, получив обещание стать "министром образования"

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

Директор одной из столичных школ координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Об этом сообщила прес-служба СБУ.

"В Киеве была обнаружена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и терробороны, а также передавала информацию относительно общественно-политической обстановки - проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п. в столице и области.

Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры", – рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Киевской областной прокуратуре добавили , что подозреваемая до начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды - она поддерживала оккупацию части нашего государства. Директор также сотрудничала с представителем рф, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи с российскими спецслужбами.

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В статье: СБУ война с Россией
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
02.07.2022 в 17:10
Еб.....тая!!!
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