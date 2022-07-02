СБУ задержала директора школы, которая работала на врага, получив обещание стать "министром образования"

Директор одной из столичных школ координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Об этом сообщила прес-служба СБУ.

"В Киеве была обнаружена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и терробороны, а также передавала информацию относительно общественно-политической обстановки - проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п. в столице и области. Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры", – рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Киевской областной прокуратуре добавили , что подозреваемая до начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды - она поддерживала оккупацию части нашего государства. Директор также сотрудничала с представителем рф, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи с российскими спецслужбами.