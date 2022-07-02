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Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица

Общие новости
(6 голосов)

Представитель МИД РФ не согласна с внесением борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица

Фото: https://twitter.com/edgarsrinkevics

Новина українською

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возмущение Марии Захаровой внесением борща как украинского блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – написал Эдгарс в своем твиттере.

В своем телеграм-канале Мария, помимо прочего, написала следующее: "В путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг. его назвали "блюдом русских жителей Киева".

В сети Марию быстро поправил бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огриско, напомнив, что до 18 столетия территории Украины называли Русью.

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В статье: война с Россией Эдгарс Ринкевич Мария Захарова
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
02.07.2022 в 17:00
Пусть НЕлюди жрут свои ЩИ - хоть Х.Й полощи!!!
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
02.07.2022 в 17:04
А что такое щи ? Это остатки от плохо вымотой кастрюли , в которой варили борщ .
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+2
0

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