Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возмущение Марии Захаровой внесением борща как украинского блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – написал Эдгарс в своем твиттере.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»



Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022

В своем телеграм-канале Мария, помимо прочего, написала следующее: "В путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг. его назвали "блюдом русских жителей Киева".

В сети Марию быстро поправил бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огриско, напомнив, что до 18 столетия территории Украины называли Русью.