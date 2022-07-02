Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица
Представитель МИД РФ не согласна с внесением борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Фото: https://twitter.com/edgarsrinkevics
Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возмущение Марии Захаровой внесением борща как украинского блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – написал Эдгарс в своем твиттере.
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022
Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t
В своем телеграм-канале Мария, помимо прочего, написала следующее: "В путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг. его назвали "блюдом русских жителей Киева".
В сети Марию быстро поправил бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огриско, напомнив, что до 18 столетия территории Украины называли Русью.
У московії невігластво передається «по ранжиру»:який «історик» путін, така ж «історикиня» і захарова.З посиланням на нім.купця пише, що у 16 ст. борщ в Києві їли «русские жители».Не знає бідолаха, що до 18 ст.Україна називалась Руссю, аж поки московити не вкрали нашу назву.І борщ наш— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) July 2, 2022
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