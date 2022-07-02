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Представитель Нацгвардии: Под Лисичанском ожесточенные бои, но город не окружен

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Новости о сложных направлениях

Представитель Нацгвардии: Под Лисичанском ожесточенные бои, но город не окружен

Фото: Генштаб ВСУ

Новина українською

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук дал комментарий украинским телеканалам, где рассказал об обстановке на фронте и самых сложных его участках.

"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", – сказал представитель Нацгвардии.

Он добавил, что целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Музычук уточнил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.

Вместе с тем, существует большая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности пограничных территорий Сумщины и Черниговщины.

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При этом Музычук добавил, что захватчики в начале полномасштабного вторжения применяли более современные ракеты. "В настоящее время применяются ракеты еще советского производства. Однако они не менее угрожающие", – приводит его слова Укринформ.

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В статье: война с Россией Лисичанск
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Источник:
ukrinform.ru

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
02.07.2022 в 20:00
В российских новостях уже пишут что они уже взяли Лисичанск, кто врет тогда. Неужели мы потеряем Луганскую область на 100%, неужели мы не можем ничего там сделать?
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