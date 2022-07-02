Представитель Нацгвардии: Под Лисичанском ожесточенные бои, но город не окружен

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук дал комментарий украинским телеканалам, где рассказал об обстановке на фронте и самых сложных его участках.

"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", – сказал представитель Нацгвардии.

Он добавил, что целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Музычук уточнил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.

Вместе с тем, существует большая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности пограничных территорий Сумщины и Черниговщины.

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При этом Музычук добавил, что захватчики в начале полномасштабного вторжения применяли более современные ракеты. "В настоящее время применяются ракеты еще советского производства. Однако они не менее угрожающие", – приводит его слова Укринформ.