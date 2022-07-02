Залужный показал как ВСУ зачистили Змеиный: "русским духом" больше не пахнет

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео на котором наши войска помогают оккупантам уничтожить остатки техники на острове Змеиный. "Мы "помогли" окупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова", – написал он.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", – написал главнокомандующий в Фейсбуке.

Напомним, что вчера, 1 июля, Минобороны рф заявили о "жесте доброй воли" и покинули остров Змеиный. До этого ВСУ нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов по острову, в том числе украинским САУ Богдан.