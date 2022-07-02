Залужный показал как ВСУ зачистили Змеиный: "русским духом" больше не пахнет
Оккупанты пытались сами разбомбить оставшуюся после побега технику
Фото: Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео на котором наши войска помогают оккупантам уничтожить остатки техники на острове Змеиный. "Мы "помогли" окупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова", – написал он.
"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", – написал главнокомандующий в Фейсбуке.
Напомним, что вчера, 1 июля, Минобороны рф заявили о "жесте доброй воли" и покинули остров Змеиный. До этого ВСУ нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов по острову, в том числе украинским САУ Богдан.
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