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Залужный показал как ВСУ зачистили Змеиный: "русским духом" больше не пахнет

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Оккупанты пытались сами разбомбить оставшуюся после побега технику

Залужный показал как ВСУ зачистили Змеиный: "русским духом" больше не пахнет

Фото: Валерий Залужный

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео на котором наши войска помогают оккупантам уничтожить остатки техники на острове Змеиный. "Мы "помогли" окупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова", – написал он.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", – написал главнокомандующий в Фейсбуке.

Напомним, что вчера, 1 июля, Минобороны рф заявили о "жесте доброй воли" и покинули остров Змеиный. До этого ВСУ нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов по острову, в том числе украинским САУ Богдан.

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В статье: война с Россией
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