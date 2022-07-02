Россияне ракетами обстреляли Павлоград на Днепропетровщине

Россияне нанесли ракетный удар по городу Павлоград, расположенному в Днепропетровской области. Об этом сообщает официальный канал Павлоградского городского совета:

"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет!!! Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о том, что спасательные службы завершили разбирать завалы разрушенного ракетами ТРЦ в Кременчуге.