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Россияне ракетами обстреляли Павлоград на Днепропетровщине

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Россияне ракетами обстреляли Павлоград на Днепропетровщине

Фото: Беларускі Гаюн

UA-Футбол
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Россияне нанесли ракетный удар по городу Павлоград, расположенному в Днепропетровской области. Об этом сообщает официальный канал Павлоградского городского совета:

"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет!!! Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о том, что спасательные службы завершили разбирать завалы разрушенного ракетами ТРЦ в Кременчуге.

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В статье: война с Россией
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