Россияне ракетами обстреляли Павлоград на Днепропетровщине
Предварительная информация
Фото: Беларускі Гаюн
Россияне нанесли ракетный удар по городу Павлоград, расположенному в Днепропетровской области. Об этом сообщает официальный канал Павлоградского городского совета:
"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет!!! Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее стало известно о том, что спасательные службы завершили разбирать завалы разрушенного ракетами ТРЦ в Кременчуге.
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Источник:Павлоград офіційний
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