Вечерняя сводка Генштаба: Войска Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ
Оккупанты покинули населенный пункт Ивановку
Фото: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию касаемо российского вторжения к 18:00 2 июля.
Отмечается, что вооруженные силы республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в районах Брестской и Гомельской областей. Тем не менее, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ.
На Северском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.
На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций, продолжает обстрелы близлежащих населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Вел штурмовые действия в районе Дементиевки, но успеха не имел. Неподалеку Верхнего Салтова и Прудянки нанес авиаудар.
На Славянском направлении враг ведет оборону. Пытался провести штурм в районе Богородичного, но отступил.
На Донецком направлении оккупант обстреливает гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.
На Краматорском и Бахмутском направлении ведутся обстрелы в районах Белогоровки, Кодемы и Берестового. В районе последнего враг пытался провести разведку боем. Успеха попытка не имела.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опросного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.
Отмечается, что по результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановку.
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