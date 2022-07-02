Вечерняя сводка Генштаба: Войска Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию касаемо российского вторжения к 18:00 2 июля.

Отмечается, что вооруженные силы республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в районах Брестской и Гомельской областей. Тем не менее, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ.

На Северском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций, продолжает обстрелы близлежащих населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Вел штурмовые действия в районе Дементиевки, но успеха не имел. Неподалеку Верхнего Салтова и Прудянки нанес авиаудар.

На Славянском направлении враг ведет оборону. Пытался провести штурм в районе Богородичного, но отступил.

На Донецком направлении оккупант обстреливает гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

На Краматорском и Бахмутском направлении ведутся обстрелы в районах Белогоровки, Кодемы и Берестового. В районе последнего враг пытался провести разведку боем. Успеха попытка не имела.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опросного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.

Отмечается, что по результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановку.