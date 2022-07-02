Советник главы МВД назвал условия повторного наступления на Киев

Советник Министра внутренних дел Вадим Денисенко дал интервью РБК-Украина, в котором поделился двумя вариантами развития событий, при которых возможно повторное наступление на Киев.

"Первый (случай – ред.) – если Лукашенко соглашается запустить сюда белорусскую армию, пока он "петляет" и такого добра не дал. Второй – если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины", – подчеркнул Денисенко.

Советник также отметил, что сейчас Беларусь важна для Кремля, поскольку ее возможное вторжение в Украину отвлечет внимание наших военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.

Ранее в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что со стороны Беларуси не наблюдается подготовки наступательных действий. Тем не менее, войска там ведут учения по созданию понтонных переправ.