Что делали на острове Змеиный футболисты одесского СКА?

Одним из главных объектов, на которых сконцентрировано постоянное внимание ВСУ, является Змеиный остров. Как известно, за четыре с лишним месяца войны этот небольшой клочок земли в Черном море неоднократно фигурировал в разных военных сводках. Еще задолго до серий масштабных сокрушительных обстрелов и потоплений плавсредств врага остров стал центром украинской несокрушимости и героизма. Именно из него в первый день войны в адрес русского корабля прозвучала легендарная фраза. Ее можно встретить повсюду – не только на знаменитой марке, разнообразной сувенирной продукции и уличных заборах, но и на корпусах автомобилей и бигбордах.

Если сейчас остров Змеиный ассоциируется у всех исключительно с военными событиями, то в мирное время он был именем нарицательным для футболистов одесского СКА. А все потому, что некоторые из них любили нарушать режим или пренебрежительно относились к спортивным принципам. С подобными случаями связано немало интересных историй, которые некоторые члены этой команды помнят до сих пор.

Одна из них об известном по выступлениям в одесском "Черноморце" и минском "Динамо" вратаре Иване Жекю. Именно в СКА он проходил армейскую службу в промежутке между пребываниями в двух элитных клубах чемпионата СССР. Несмотря на достаточно солидный подбор исполнителей, сезон-1982 у армейцев Одессы складывался не очень удачно. Большую его половину команда провела на местах во второй части турнирной таблицы, а перед самым финишем оказалась под угрозой расставания с первой лигой. К этому одесситов привела частая потеря очков в домашних играх, что вызвало беспокойство не только у их ярых поклонников, но и у командования Одесского военного округа. После одного из таких матчей как раз и возникло подозрение о содействии сопернику со стороны Жекю. Ведь он изрядно "начудил" в игре. Тогда в футбольных кругах Одессы поговаривали, что видели, как в квартиру голкипера накануне игры приходили представители команды-соперницы. Разумеется, это расценивалось не как простое стечение обстоятельств, а несколько иное. Именно поэтому Иван Жекю был отправлен на остров Змеиный, где находилась военная часть. Было это сделано с целью наказания или с целью перевоспитания – неизвестно, однако факт остается фактом.

Как вспоминают одноклубники Жекю по СКА, в "ссылке" вратарь провел не так уж много времени – не больше недели. Дело в том, что его давно донимали проблемы с менисками - а это приводило к болям в коленях и отечности. Зная об особенностях своего организма, голкипер прибегал к уловкам – умышленно пил много жидкости, чтобы эта отечность была заметна невооруженным глазом. После того, как футболист пожаловался на самочувствие, он получил возможность вернуться на "большую землю". В госпиталь. Жаль только, что по итогам того сезона СКА вынужден был вылететь во вторую лигу.

– Иван Жекю был не единственным, кому на собственной шкуре пришлось ощутить всю гамму солдатских будней на острове, – вспоминает один из ключевых игроков СКА сезона-1982 Сергей Пучков. - В течение нескольких десятилетий там проходили перевоспитание немало нерадивых футболистов. Для этого достаточно было одной-две недели – и желание сменить бутсы на сапоги, а спортивный костюм на полное обмундирование у тех сразу же отпадало.

У армейских команд, как известно, текучесть кадров была немалой. Поэтому слава об острове Змеином передавалась из уст в уста, сразу же настраивая новичков на соответствующий лад.

В конце 80-х и начале 90-х годов островом Змеиным часто пугали молодых футболистов, которых делегировали для прохождения армейской службы в качестве игроков СКА.

- Помню историю с двумя такими одноклубниками - Александром Огородником и Андреем Запышным, - рассказывает бывший нападающий армейцев Эдуард Стоянов, завершавший свою карьеру в греческом "Ионикосе" времен Олега Блохина. – Когда они были задействованы во второй клубной команде СКА, тогдашний ее тренер Владимир Малый пытался повлиять на обоих ребят именно упоминанием о неутешительной перспективе попадания на Змеиный. В случае ненадлежащего выполнения своих непосредственных обязанностей.

В апреле 1992-го, когда вторая по рейтингу одесская команда сменила армейский статус на гражданский (в ходе первого национального чемпионата ее название стало другим – вместо СКА стала именоваться СК "Одесса" - прим. В.К.), об острове Змеином, как о воспитательном "полигоне" для нарушителей больше никто не упоминал. Ведь к армии новый коллектив уже не имел никакого отношения. Впрочем, уже в нынешнем тысячелетии футбольные личности из Одессы на знаменитом ныне острове снова побывали. Правда, совсем не с воспитательной целью, а ради экзотического путешествия.

Известный по выступлениям в одесских СКА и Черноморце образца 80-90-х годов полузащитник Олег Кошелюк рассказал о визите на Змеиный с воспоминаниями со знаком "плюс".