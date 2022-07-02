Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену

Пограничник Павел Пиковец, которого взяли в плен из Азовстали, рассказал как оккупанты относились к ним в плену. Интервью опубликовала Госпогранслужба.

"Хочется это все забыть, как сон. Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые из "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали... Или что-то другое ... Или боялись - я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – говорит пограничник.

Пиковец рассказал, что не оставлял надежду на возвращение.

"Я знал, что мне нужно вернуться, я знал для кого. Для жены, для дочери. Они ждут, нужно вернуться", – говорит он.

Жена пограничника Инна Пиковец рассказала, что тоже не теряла надежды снова увидеть его дома.

"Я ждала, я верила. Я, наверное, никогда в своей жизни столько не молилась. Я благодарна Богу, что он вернул мне моего мужа", – говорит она.

Напомним, что 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе раненые "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.