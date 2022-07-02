В плену оккупантов 8 сельских, городских и поселковых глав Херсонской, Запорожской и Харьковской областей
Главу Голой пристани не освободили
Фото: auc.org.ua
Ассоциация городов Украины
"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", – говорится в сообщении.
Тем не менее, в Ассоциации поблагодарили всех, кто присоединяется к освобождению пленных людей, в частности, спецназовцев, Вооруженные Силы Украины, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
По состоянию на 2 июля 2022 года, в плену агрессора находятся:
- Днепрорудненский городской голова Евгений Матвеев.
- Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.
- Голопристанский городской голова Александр Бабич.
- Херсонский городской голова Игорь Колыхаев.
- Великокопановский сельский голова Валентина Костенко.
- Горностаевский поселковый голова Дмитрий Ляхно.
- Хрестовский сельский голова Сергей Хильченко.
- Новотроицкий поселковый голова Петр Збаровский.
Также в Ассоциации продолжат обращаться в международные организации с просьбой о защите захваченных российским агрессором чиновников ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению.
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