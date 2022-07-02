В плену оккупантов 8 сельских, городских и поселковых глав Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

Ассоциация городов Украины опубликовала инфографику по пленным главам городских, сельских и поселковых советов.

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Тем не менее, в Ассоциации поблагодарили всех, кто присоединяется к освобождению пленных людей, в частности, спецназовцев, Вооруженные Силы Украины, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

По состоянию на 2 июля 2022 года, в плену агрессора находятся:

Днепрорудненский городской голова Евгений Матвеев.

Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.

Голопристанский городской голова Александр Бабич.

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев.

Великокопановский сельский голова Валентина Костенко.

Горностаевский поселковый голова Дмитрий Ляхно.

Хрестовский сельский голова Сергей Хильченко.

Новотроицкий поселковый голова Петр Збаровский.

Также в Ассоциации продолжат обращаться в международные организации с просьбой о защите захваченных российским агрессором чиновников ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению.