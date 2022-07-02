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В плену оккупантов 8 сельских, городских и поселковых глав Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

Общие новости
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Главу Голой пристани не освободили

В плену оккупантов 8 сельских, городских и поселковых глав Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

Фото: auc.org.ua

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Ассоциация городов Украины опубликовала инфографику по пленным главам городских, сельских и поселковых советов.

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Тем не менее, в Ассоциации поблагодарили всех, кто присоединяется к освобождению пленных людей, в частности, спецназовцев, Вооруженные Силы Украины, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

По состоянию на 2 июля 2022 года, в плену агрессора находятся:

  • Днепрорудненский городской голова Евгений Матвеев.
  • Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.
  • Голопристанский городской голова Александр Бабич.
  • Херсонский городской голова Игорь Колыхаев.
  • Великокопановский сельский голова Валентина Костенко.
  • Горностаевский поселковый голова Дмитрий Ляхно.
  • Хрестовский сельский голова Сергей Хильченко.
  • Новотроицкий поселковый голова Петр Збаровский.

Также в Ассоциации продолжат обращаться в международные организации с просьбой о защите захваченных российским агрессором чиновников ОМС и призывает всех присоединиться к их освобождению.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ukrinform.ru

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