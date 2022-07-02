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Краматорск впервые с 24 февраля обстреляли из смерчей

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Пострадавших нет

Краматорск впервые с 24 февраля обстреляли из смерчей

Фото: https://t.me/kramatorsk_rada/3999

Новина українською

Краматорск в субботу, 2 июля, подвергся обстрелу оккупантов из РСЗО "Смерч", сообщает местный горсовет в телеграм. Это первый обстрел города из РСЗО с начала полномасштабного вторжения рф.

Сообщается, что по городу прилетело два снаряда – ни один не разорвался, жертв нет.

Снаряды разминирует пиротехническая служба.

Напомним, что ранее сегодня утром ракетному обстрелу подвергся Николаев. Позже днем оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области.

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В статье: война с Россией Краматорск
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