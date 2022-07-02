Краматорск впервые с 24 февраля обстреляли из смерчей
Пострадавших нет
Фото: https://t.me/kramatorsk_rada/3999
Краматорск в субботу, 2 июля, подвергся обстрелу оккупантов из РСЗО "Смерч", сообщает местный горсовет в телеграм. Это первый обстрел города из РСЗО с начала полномасштабного вторжения рф.
Сообщается, что по городу прилетело два снаряда – ни один не разорвался, жертв нет.
Снаряды разминирует пиротехническая служба.
Напомним, что ранее сегодня утром ракетному обстрелу подвергся Николаев. Позже днем оккупанты обстреляли Павлоград Днепропетровской области.
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