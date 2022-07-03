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В Раде озвучили, сколько украинцев остались без жилья из-за вторжения россии

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1,4 миллиарда гривен уже выделено на ремонт жилья к отопительному сезону

В Раде озвучили, сколько украинцев остались без жилья из-за вторжения россии

фото из свободных источников

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Заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире телемарафона рассказала сколько украинцев потеряло жилье с начала полномасштабного вторжения россии.

Повреждено 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

В "Дие" заявки подали более 220 тысяч человек. Больше всего повреждений жилого фонда в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

По оценке Шуляк, примерно 800 тысяч человек вследствие агрессии РФ в Украине остались без жилья.

"Если посмотреть, сколько человек жили на этих 15 миллионах метров квадратных... Это более 800 тысяч человек. 800 тысяч человек остались без своего дома или дом нуждается в ремонте", – сказала она.

Напомним, что Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что к концу этого года для 186 тысяч переселенцев планируют предоставить 53 тысячи квартир.

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В статье: война с Россией
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Источник:
unian.net

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