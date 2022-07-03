Новый формат Первой лиги, новичок Зари и победа Динамо. Главные новости за 2 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 2 июля

Динамо победило в третьем контрольном матче

В субботу бело-синие сыграли со швейцарским "Сьоном". Из основы с первых минут сыграли Тимчик, Буяльский и Гармаш, остальные – снова резервисты. "Динамо" владело преимуществом и в первом тайме открыло счет, на 35-й минуте отличился Ванат. Правда, этот гол остался единственным в игре – 1:0 в итоге. Таким образом, с момента начала сборов у "Динамо" уже две победы и одно поражение.

Известен формат Первой лиги в следующем сезоне

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о том, какой формат чемпионата в Первой лиге согласовали клубы. Итак, команды будут поделены на две группы по восемь по региональному принципу. Каждый сыграет с каждым в два круга. Четыре лучших команды из группы продолжают борьбу за повышение в классе. При этом на втором этапе команды не будут играть с соперниками, с которыми встречались на первом этапе. В итоге у команд будет по 22 матча за сезон. Ориентировочная дата начала чемпионата – 25 августа. Впрочем, это еще не окончательно.

Яремчук сменит номер в Бенфике

Как сообщает португальская пресса, Роман сможет забрать девятый номер, под которым он играет в сборной. До этого Яремчук выступал под 15-м номером. Изменения связаны с трансфером Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль". К слову, переход уругвайца увеличивает шансы Яремчука стать основным форвардом "Бенфики". Напомним, что в прошлом сезоне Роман забил девять голов в 43 матчах.

Заря объявила о подписании второго новичка

Им стал лидер последних сезонов в Мариуполе Дмитрий Мишнев. Универсальный центральный полузащитник, который может сыграть и поближе к защите, и поближе к атаке, подписал с луганским клубом контракт на два года. В общей сложности Мишнев отыграл за "Мариуполь" 233 матча, в которых забил 17 голов и отдал 25 результативных передач. Первым новичком "Зари", напомним, стал хавбек "Днепра-1" Арсений Батагов.

Роналду хочет уйти из Манчестер Юнайтед

По информации The Times, португалец заявил руководству манчестерского клуба, что он хочет уйти, поскольку МЮ не пробился в Лигу Чемпионов. А для Криштиана выступления в этом турнире являются приоритетом. Впрочем, сообщается, что Роналду останется в Манчестере, если так и не получит соответствующее предложение.

Мхитарян перешел в Интер

Звезда армянского футбола продолжает коллекционировать топ-клубы в своей карьере. После "Металлурга", "Шахтера", "Боруссии", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ромы" он будет играть за "Интер". Генрих переезжает в Милан как свободный агент. В составе "Ромы" он отыграл 117 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 28 результативных передач.