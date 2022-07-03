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лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины

Общие новости
(2 голосов)

Говорит, что нечем бить

лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент рб Александр Лукашенко заявил, что беларусь находится в полной готовности атаковать столицы Запада и Украины:

“Тоже хочу вам заранее сказать, чтобы вы потом не ахали и не охали. Тепло, жарко даже – все расслабились, всем хорошо. Хлебушек есть другие продукты питания, одежда. Пусть даже подорожали, но все есть. И наши белорусы, как обычно, расслабились. Мы военные люди и знаем, что нам делать.

Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями”, - сказал Лукашенко.

Также диктатор продолжил грозить ударить, если ВСУ атакуют инфраструктуру беларуси:

“Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенно просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом россии (речь шла о ядерном оружии, – ред). Я к этому давно готовился.

Помните, я говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Будем отвечать жестко и решительно!”, - отметил политик.

Напомним, что беларусь уже участвует в войне против Украины, являясь союзником россии. Именно с ее территории производились ракетные обстрелы Украины, и в первый же день полномасштабного вторжения оттуда поехали танки на Киев.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
03.07.2022 в 09:21
Про марсіанські центри забув
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