лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины
Говорит, что нечем бить
Getty Images / Global Images Ukraine
Самопровозглашенный президент рб Александр Лукашенко заявил, что беларусь находится в полной готовности атаковать столицы Запада и Украины:
“Тоже хочу вам заранее сказать, чтобы вы потом не ахали и не охали. Тепло, жарко даже – все расслабились, всем хорошо. Хлебушек есть другие продукты питания, одежда. Пусть даже подорожали, но все есть. И наши белорусы, как обычно, расслабились. Мы военные люди и знаем, что нам делать.
Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями”, - сказал Лукашенко.
Также диктатор продолжил грозить ударить, если ВСУ атакуют инфраструктуру беларуси:
“Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенно просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом россии (речь шла о ядерном оружии, – ред). Я к этому давно готовился.
Помните, я говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Будем отвечать жестко и решительно!”, - отметил политик.
Напомним, что беларусь уже участвует в войне против Украины, являясь союзником россии. Именно с ее территории производились ракетные обстрелы Украины, и в первый же день полномасштабного вторжения оттуда поехали танки на Киев.
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