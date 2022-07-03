Стало известно, когда в Украину прибудет новая партия САУ Caesar

Поставка новой партии САУ Caesar, анонсированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прибудет в Украину уже в ближайшие недели. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Франция помогла изначально, но было единственное условие – не разглашать об этом. Это — из-за соображений безопасности, безопасности логистики. Помощь придет в ближайшие недели. Кое-что, что было заявлено, уже на территории Украины", - отметил Омельченко.

Напомним, 1 июля Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar и "значительное количество" бронетехники.