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Стало известно, когда в Украину прибудет новая партия САУ Caesar

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Стало известно, когда в Украину прибудет новая партия САУ Caesar

Новина українською

Поставка новой партии САУ Caesar, анонсированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прибудет в Украину уже в ближайшие недели. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Франция помогла изначально, но было единственное условие – не разглашать об этом. Это — из-за соображений безопасности, безопасности логистики. Помощь придет в ближайшие недели. Кое-что, что было заявлено, уже на территории Украины", - отметил Омельченко.

Напомним, 1 июля Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar и "значительное количество" бронетехники.

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В статье: Франция война с Россией
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Источник:
Суспільне

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