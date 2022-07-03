Россияне атаковали Лисичанск с непонятно жестокой тактикой - Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске, который неустанно атакует российская армия.

Он отмечает, что оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы: "Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты".

По информации Гайдая, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отбито наступление врага.

Отметим, что в субботу представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не оцеплен, он под контролем украинских войск.