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Россияне атаковали Лисичанск с непонятно жестокой тактикой - Сергей Гайдай

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Административные здания уничтожены до основания

Россияне атаковали Лисичанск с непонятно жестокой тактикой - Сергей Гайдай

фото - Сергій Гайдай

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске, который неустанно атакует российская армия.

Он отмечает, что оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы: "Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты".

По информации Гайдая, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отбито наступление врага.

Отметим, что в субботу представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не оцеплен, он под контролем украинских войск.

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В статье: война с Россией Лисичанск
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
03.07.2022 в 08:56
Говорили, что Лисичанск удобнее оборонять, поэтому отошли от Северодонецка, а теперь когда они почти захватили город, тот же самый трюк собираются использовать и сейчас. Отступать, сдавать города может любая армия мира, а вот проявить стойкость, умение воевать, проявить героизм удержав город наши не способны увы. Пока есть куда отступать это не критически, потом будет момент когда уже отступать будет некогда, нельзя этого допускать, надо врага остановить именно в Донбассе, если не хотим чтобы вся страна была под врагом
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