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Еще сотня оккупантов ликвидирована. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Приземлили еще один вертолет, добавилось три единицы спецтехники

Еще сотня оккупантов ликвидирована. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 03 июля.

За субботу, 2 июля, была ликвидирована сотня оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 35970 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1584 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
  • специальная техника – 64 (+3).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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