Еще сотня оккупантов ликвидирована. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Приземлили еще один вертолет, добавилось три единицы спецтехники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 03 июля.
За субботу, 2 июля, была ликвидирована сотня оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 35970 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1584 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
- специальная техника – 64 (+3).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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