Еще сотня оккупантов ликвидирована. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 03 июля.

За субботу, 2 июля, была ликвидирована сотня оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 35970 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1584 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,

артиллерийских систем – 801 (+1) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,

специальная техника – 64 (+3).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.