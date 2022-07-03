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российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW

Общие новости
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Ситуация очень напряженная

российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Новина українською

Международная организация "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города.

Кроме этого, исследователям стало известно, что россияне продолжают безуспешные наземные атаки севернее Славянска. Также войска рф провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, но подтвержденных успехов при этом нет.

ВСУ в свою очередь планируют бить западным оружием по наземным коммуникациям РФ по всей Харьковской области. Кроме этого, был произведен удар по оккупированому военному аэродрому в Мелитополе.

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В статье: война с Россией Лисичанск Институт изучения войны
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Источник:
ihttps://www.understandingwar.org/ ISW

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