российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW

Международная организация "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города.

Кроме этого, исследователям стало известно, что россияне продолжают безуспешные наземные атаки севернее Славянска. Также войска рф провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, но подтвержденных успехов при этом нет.

ВСУ в свою очередь планируют бить западным оружием по наземным коммуникациям РФ по всей Харьковской области. Кроме этого, был произведен удар по оккупированому военному аэродрому в Мелитополе.