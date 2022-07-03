российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW
Ситуация очень напряженная
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Международная организация "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города.
Кроме этого, исследователям стало известно, что россияне продолжают безуспешные наземные атаки севернее Славянска. Также войска рф провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, но подтвержденных успехов при этом нет.
ВСУ в свою очередь планируют бить западным оружием по наземным коммуникациям РФ по всей Харьковской области. Кроме этого, был произведен удар по оккупированому военному аэродрому в Мелитополе.
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Источник:ihttps://www.understandingwar.org/ ISW
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