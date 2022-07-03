Генштаб: российские подразделения усиливают ПВО на Юге Беларуси

Генеральный штаб ВСУ заявил, что россия усиливает противовоздушную оборону Брестской области республики беларусь с помощью своих подразделений:

“На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации”, - говорится в возведении Генштаба.

Отметим, что Брестская область граничит с Волынской и Ровенской областями Украины, а также Люблинским и Подлясским воеводствами Польши.