Генштаб: российские подразделения усиливают ПВО на Юге Беларуси
Сама рб может не справиться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ заявил, что россия усиливает противовоздушную оборону Брестской области республики беларусь с помощью своих подразделений:
“На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации”, - говорится в возведении Генштаба.
Отметим, что Брестская область граничит с Волынской и Ровенской областями Украины, а также Люблинским и Подлясским воеводствами Польши.
Популярное сейчас
- Еще сотня оккупантов ликвидирована. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины
- Новый формат Первой лиги, новичок Зари и победа Динамо. Главные новости за 2 июля
- В госдуме предлагают отбирать чужие территории по-новому
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО