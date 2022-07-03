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Андрющенко: В Мариуполе сгорел склад россиян с награбленным

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Еще и катер потеряли

Андрющенко: В Мариуполе сгорел склад россиян с награбленным

Телеграм Петра Андрющенка

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о пожаре склада, в котором оккупанты хранили награбленное у гражданских людей:

“На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-сериал награбленного на складе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе с составом вдруг загорелось. "МЧСники" прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели”, - написал Андрющенко.

Также чиновник отметил, что подтвердилась информация о подрыве российского катера:

“Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 “Акула” черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с кобзоном песни для рыб”, - добавил Андрющенко.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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