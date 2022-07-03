Андрющенко: В Мариуполе сгорел склад россиян с награбленным

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о пожаре склада, в котором оккупанты хранили награбленное у гражданских людей:

“На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-сериал награбленного на складе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе с составом вдруг загорелось. "МЧСники" прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели”, - написал Андрющенко.

Также чиновник отметил, что подтвердилась информация о подрыве российского катера: