ВСУ уничтожили майора ракетной бригады и майора-десантника армии РФ

В российских социальных сетях сообщается, что 24 июня в Украине был убит майор воздушно-десантных войск армии россии Андрей Мелихов. Обстоятельства смерти не сообщаются.

А на следующий день, 25 июня, в ходе так называемой спецоперации, которую весь мир называет войной, был ликвидирован майор Александр Ковриков, который был начальником управления 152-й ракетной бригады российской армии.

Если Мелихова уже похоронили, то тело Коврикова еще ждут в Черняхове, откуда он родом.

Отметим, что по состоянию на утро 3 июля известно, что с момента полномасштабного вторжения уничтожены около 36 тысяч российских солдат.