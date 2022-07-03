ВСУ уничтожили майора ракетной бригады и майора-десантника армии РФ
Навеки вернулись домой из захватнического похода
В российских социальных сетях сообщается, что 24 июня в Украине был убит майор воздушно-десантных войск армии россии Андрей Мелихов. Обстоятельства смерти не сообщаются.
А на следующий день, 25 июня, в ходе так называемой спецоперации, которую весь мир называет войной, был ликвидирован майор Александр Ковриков, который был начальником управления 152-й ракетной бригады российской армии.
Если Мелихова уже похоронили, то тело Коврикова еще ждут в Черняхове, откуда он родом.
Отметим, что по состоянию на утро 3 июля известно, что с момента полномасштабного вторжения уничтожены около 36 тысяч российских солдат.
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