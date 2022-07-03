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россия планирует провести "референдум" в Херсоне до осени, - Британская разведка

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Оккупанты не отказались от своей идеи

россия планирует провести "референдум" в Херсоне до осени, - Британская разведка

Суспільне Херсон

Новина українською

россия планирует провести "референдум" по "присоединению" Херсонской области к России к осени и готова сфальсифицировать результаты голосования. Об этом сообщает Британская разведка.

"Лица, которых поддерживает россия, заявили, что проведут референдум по присоединению Херсонской области к россии к осени 2022 года. россия, вероятно, предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом.

Херсонщина – регион, который с февраля оказался под новой российской оккупацией. Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является для россии приоритетной задачей политики. С большой вероятностью, она будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы достичь приемлемого результата", - говорится в документе.

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В статье: война с Россией Херсон
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