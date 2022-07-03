шойгу доложил путину о якобы захвате Луганской области

Министр обороны россии сергей шойгу доложил владимиру путину (хуйлу), что «в результате успешных боевых действий вс рф совместно с подразделениями народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора». Соответствующее сообщение опубликовало пропагандистское РИА Новости.

Отметим, что утром в воскресенье глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне применяют особенно жестокую тактику и сравнивают все с землей в Лисичанске. Однако по состоянию на утро город оставался под контролем Украинской Армии.