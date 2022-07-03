Премьер-министр Австралии посетил Ирпень, Гостомель и Бучу
Чиновник был поражен от увиденного
Київська ОВА/Автор невідомий
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Киевщину посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен от увиденного: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", - написал чиновник.
Кулеба также поблагодарил делегацию за личный приезд на Киевщину и подчеркнул, что война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня.
Напомним, Австралия предоставила Украине бронетранспортеры Bushmaster и M113, а также гаубицы М777.
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