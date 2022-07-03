Более 800 тысяч украинцев нуждаются в ремонте жилья в результате войны

Более 800 тысяч жителей Украины нуждаются в восстановлении или ремонте жилья, разрушенного или поврежденного из-за российской агрессии, заявляет глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По словам Шуляка, в Верховной Раде в первом чтении принят законопроект о компенсациях за разрушенное и поврежденное имущество, он предусматривает очередность для определенных категорий людей.

"Это военные и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Мы считаем, что именно они должны первыми получать либо компенсацию, либо жилье, потому что они в нем больше всего нуждаются.

Нужны огромные средства, которые ни в государственном бюджете, ни в местных бюджетах нет, ведь все идет на нужды обороны. Наш законопроект предполагает, что деньги на компенсации будут выделять из Фонда восстановления. Его будут наполнять разные источники, но основной – это международная помощь, на которую мы рассчитываем", – сказала Шуляк.