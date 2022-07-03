Россияне обстреляли Славянск и Краматорск

В воскресенье, 3 июля, российская армия обстреляла Славянск и Краматорск. Как сообщил мэр Славянская Вадим Лях, обстрел города был самым масштабным в последнее время. В городе зафиксировано до 15 пожаров, известно о большом количестве раненых и убитых.

Краматорск, являющийся главным городом области после оккупации Донецка в 2014-м, был атакован из РСЗО «Смерч».

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и готовят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба", - сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Он призвал горожан находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.