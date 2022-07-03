Россияне обстреляли Славянск и Краматорск
В Славянске есть жертвы, в Краматорске – разрушения
В воскресенье, 3 июля, российская армия обстреляла Славянск и Краматорск. Как сообщил мэр Славянская Вадим Лях, обстрел города был самым масштабным в последнее время. В городе зафиксировано до 15 пожаров, известно о большом количестве раненых и убитых.
Краматорск, являющийся главным городом области после оккупации Донецка в 2014-м, был атакован из РСЗО «Смерч».
"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и готовят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба", - сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Он призвал горожан находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.
Популярное сейчас
- Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии
- Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером
- российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW
- Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО