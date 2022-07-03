На Лисичанском направлении исчез спортивный журналист Олег Ящук, который служит в ВСУ

Спортивный журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, исчез на Лисичанском направлении. Об этом сообщает главный редактор ресурса Tribuna.com Олег Щербаков со ссылкой на родственников и знакомых военного.

В последний раз он выходил на связь 29 июня. На тот момент Ящук базировался в районе Лисичанска Луганской области и Северска Донецкой области.

Объявления о розыске военного в соцсетях распространяют близкие и друзья Олега. Если есть какая-то информация, они просят обращаться за нижеуказанным на скриншоте телефоном.

Отметим, что Ящук раньше работал на телеканалах "Футбол", а последние несколько лет является журналистом программы "Футбольный формат" на Эспрессо ТВ. После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины он пошел в ВСУ и стал частью 10-й бригады "Эдельвейс".