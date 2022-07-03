Украина тратит около 130 млрд на армию ежемесячно, - Шмигаль

На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица.

Более 30 миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы есть Поддержка. Месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму мы получили.

Остается еще около 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, Канады. Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка. Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. То есть, сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают", - сказал глава правительства.