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Срна: Никакой ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей

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Хорват поддержал украинских детей

Срна: Никакой ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился эмоциями после встречи с потерявшим родителей шестилетним мальчиком из Мариуполя:

“Мой отец стал сиротой во время Второй мировой войны. Ни один ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей. Великая трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.

Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и такое чувство, будто я смотрю в глаза своего покойного отца. Мое сердце разрывается.

Мы должны сделать абсолютно все возможное, чтобы помочь Илии и многим другим детям и дать им надежду. И мы должны сделать все возможное, чтобы в истории перестали повторяться эти ужасы”, - написал Срна.

Отметим, что Срна встретился с двумя братьями, потерявшими родителей в Мариуполе. Хорват подарил им футболку и символику "Шахтера", а также поговорил вместе с ними с Лукой Модричем по видеосвязи.

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В статье: Дарио Срна война с Россией
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