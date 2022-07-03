Срна: Никакой ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей
Хорват поддержал украинских детей
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился эмоциями после встречи с потерявшим родителей шестилетним мальчиком из Мариуполя:
“Мой отец стал сиротой во время Второй мировой войны. Ни один ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей. Великая трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.
Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и такое чувство, будто я смотрю в глаза своего покойного отца. Мое сердце разрывается.
Мы должны сделать абсолютно все возможное, чтобы помочь Илии и многим другим детям и дать им надежду. И мы должны сделать все возможное, чтобы в истории перестали повторяться эти ужасы”, - написал Срна.
Отметим, что Срна встретился с двумя братьями, потерявшими родителей в Мариуполе. Хорват подарил им футболку и символику "Шахтера", а также поговорил вместе с ними с Лукой Модричем по видеосвязи.
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