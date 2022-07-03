Срна: Никакой ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился эмоциями после встречи с потерявшим родителей шестилетним мальчиком из Мариуполя:

“Мой отец стал сиротой во время Второй мировой войны. Ни один ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей. Великая трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.

Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и такое чувство, будто я смотрю в глаза своего покойного отца. Мое сердце разрывается.

Мы должны сделать абсолютно все возможное, чтобы помочь Илии и многим другим детям и дать им надежду. И мы должны сделать все возможное, чтобы в истории перестали повторяться эти ужасы”, - написал Срна.