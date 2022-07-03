Словакия может передать Украине танки и истребители
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Словакия может передать Украину свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Эдуард Геггер.
"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", - сказал Гегер в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.
Лидеры двух стран объявили, что с сентября Чехия будет помогать Словакии защищать ее воздушное пространство.
В июне Словакия обратилась в Чехию за помощью в охране воздушного пространства, пока не получит заказанные истребители F-16. Они должны заменить эксплуатируемые до сих пор МиГ-29, но поставки задерживаются.
И Гегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения россии, чья армия на бумаге должна быть гораздо сильнее. "У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.
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