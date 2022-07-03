  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Словакия может передать Украине танки и истребители
В тренде

Словакия может передать Украине танки и истребители

Общие новости
(1 голосов)

Наши соседи оказывают значительную помощь ВСУ

Словакия может передать Украине танки и истребители

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Словакия может передать Украину свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Эдуард Геггер.

"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", - сказал Гегер в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.

Лидеры двух стран объявили, что с сентября Чехия будет помогать Словакии защищать ее воздушное пространство.

В июне Словакия обратилась в Чехию за помощью в охране воздушного пространства, пока не получит заказанные истребители F-16. Они должны заменить эксплуатируемые до сих пор МиГ-29, но поставки задерживаются.

И Гегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения россии, чья армия на бумаге должна быть гораздо сильнее. "У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Словакия война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ct24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2022 в 16:16
Ми вже це чуємо другий місяць що Словаччина може.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде