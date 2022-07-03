песков: Киеву предстоит понять условия рф и согласиться на них
Самоуверенности путинскому режиму не занимать
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Пресс-секретарь президента россии песков заявил, что рф и Украине стоит сесть за стол переговоров.
По мнению атташе российского диктатора: "Киеву предстоит понять условия рф, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ".
Как заявляет песков, Западные союзники делают ставку на продолжение военных действий в Украине. И якобы "западные страны под руководством Вашингтона… не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".
В заключение пресс-секретарь главы рф заявил, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся".
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