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песков: Киеву предстоит понять условия рф и согласиться на них

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Самоуверенности путинскому режиму не занимать

песков: Киеву предстоит понять условия рф и согласиться на них

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь президента россии песков заявил, что рф и Украине стоит сесть за стол переговоров.

По мнению атташе российского диктатора: "Киеву предстоит понять условия рф, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ".

Как заявляет песков, Западные союзники делают ставку на продолжение военных действий в Украине. И якобы "западные страны под руководством Вашингтона… не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

В заключение пресс-секретарь главы рф заявил, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся".

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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